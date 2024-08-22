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«Было жаль его». Де ла Хойя назвал причину поражения Райана Гарсии в бою с Дэвисом

«Было жаль его». Де ла Хойя назвал причину поражения Райана Гарсии в бою с Дэвисом
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя прокомментировал поражение звёздного подопечного полусредневеса Райана Гарсии в бою с Джервонтой Дэвисом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле 2023 года и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

«Я не вёл переговоры об этом бое. Это делали юристы и советники Райана, так что это на их совести пункт о регидратации (восстановлении веса после официального взвешивания. — Прим. «Чемпионата») и гонорар. Мне ничего не оставалось делать, как только стоять в стороне и смотреть, как они совершают ошибки. Мне было жаль Райана, в бою он был ходячим мертвецом», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.

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