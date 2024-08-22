Экс-тренер Головкина: Кроуфорд не является бойцом уровня Канело

Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина, высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound, мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

«Это нелепый бой. Кроуфорд — великолепный боец, но в 64 и 67 кг. Теренс остался прежним. Он ничего не поменял, чтобы сделать бой против Канело конкурентным.

Кроуфорд не уничтожает своих соперников. Он уничтожил только Эррола Спенса, который был оболочкой от самого себя. Канело же уничтожает всех, с кем встречается. Кроуфорд не этого уровня и к тому же выступает в более низком весе. Но это хороший бой, если говорить о деньгах», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

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