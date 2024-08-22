Промоутер Джошуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном третьем поединке с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.

«Я всегда смотрю наперёд, это моя работа. Но сейчас одновременно думаю о будущем и 21 сентября. Мы сфокусированы на этом. Но если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём и на поединке за звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF, ранее оставленный Усиком, с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Ранее боец UFC Том Аспиналл ответил, кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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