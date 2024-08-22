Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Байсангуров рассказал о планах на титульный бой в WBA

Россиянин Байсангуров рассказал о планах на титульный бой в WBA
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о предстоящем поединке с аргентинцем Николасом Джарой, который состоится 24 августа.

«Что касается предстоящего боя… Это очередной шаг в моём пути и большой опыт благодаря выездному поединку. Мне будет противостоять крепкий боксёр-левша, который способен драться грязно, если почувствует, что начинает проигрывать.

Также у нас уже есть планы на следующий бой, он снова будет за границей, но пока не хочу раскрывать все карты. Мы сидели, обсуждали возможность похода за титулом чемпиона мира. Есть возможность мне в один день получить шанс подраться за статус претендента или за какой-то «временный» титул по линии WBA, после завоевание этого регионального пояса, и мы шаг за шагом идём к этому. В идеале я бы хотел провести ещё два боя до конца этого года», — приводит слова Байсангурова пресс-служба IBA.

Материалы по теме
Эксклюзив
Байсангуров назвал фаворита в бою Бетербиев — Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android