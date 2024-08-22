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Бивол открылся фаворитом в поединке с Бетербиевым согласно прогнозу букмекеров

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол открылся фаворитом в поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым согласно прогнозу букмекеров — компании Betfaire Exchange.

В настоящий момент коэффициент на победу Дмитрия Бивола составляет 1.8, в то время как успех Артура Бетербиева оценивается коэффициентом 2.0.

Поединок между Дмитрием и Артуром состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.