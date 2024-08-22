Илия Топурия: побью О'Мэлли и Холлоуэя за один вечер

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия по-прежнему заинтересован в поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли.

«Когда Шон говорит: «Я побью Топурию» — это всего лишь показывает его неуверенность в себе. Прежде всего, сейчас ему предстоит провести сложный бой. Если он победит Мераба, то почему бы нам не подраться? Я бы с удовольствием сделал это. Для всех это будет очень важно. Однако знаю, что и Шон, и Макс — отстой. У меня без особого труда получится делать с ними всё, что мне захочется. Я побью их обоих за один вечер. Без проблем.

Честно говоря, у меня был шанс вызвать Шона и подраться с ним после победы над Волком [Волкановски]. Но мне показалось, что лучше будет остаться в 66 кг и защищать свой пояс. Когда бы наш поединок ни состоялся, я буду готов.

После победы над Холлоуэем — может быть, нокаутом, — надеюсь, матчмейкеры позвонят мне и скажут, что ждут меня в 70 кг. Это будет очень радостная новость. Если такого не произойдёт, то я продолжу выполнять свою работу. И если кто-то хочет испытать себя — добро пожаловать. В 66 кг, в 70 кг, в 77 кг — погнали! Я лучший боец в мире», — приводит слова Топурии портал MMAJunkie.