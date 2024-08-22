Роберт Уиттакер назвал главную угрозу в среднем весе. Это не чемпион дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказал мнение, что непобеждённый чеченский боец ММА Хамзат Чимаев является главной угрозой в среднем дивизионе промоушена Даны Уайта.

«Для начала мне нужно пройти Чимаева. Хамзат сейчас главная угроза в среднем весе, поэтому мне нужно оставаться сосредоточенным и лишь потом начать думать о следующих вариантах», — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

Отметим, Чимаев в настоящий момент занимает 11-е место в среднем дивизионе UFC. Уиттакер располагается на третьей позиции. Чемпионом является Дрикус дю Плесси. Хамзат и Роберт должны встретиться на турнире UFC 308 в конце октября.

Чимаев показал работу на лапах: