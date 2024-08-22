Заявивший о желании попасть в UFC чемпион ОИ по борьбе Сидаков показал ударную технику

Олимпийский чемпион 2020 года трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2023) российский борец-вольник Заурбек Сидаков продемонстрировал ударную технику. Ранее спортсмен выражал желание начать карьеру в смешанных единоборствах (ММА) и попасть в промоушен UFC.

Чемпион ОИ-2020 по борьбе Сидаков показал ударную технику:

В настоящий момент Сидакову 28 лет. Помимо золота на Олимпийских играх и на чемпионах мира, Заурбек является победителем Европейских игр – 2019 в Минске (Беларусь).

Ранее Сидаков рассказал о том, как воспринял новость о недопуске на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. По словам россиянина, после того как он узнал, что не поедет ни Олимпиаду, у него в первое время пропало желание тренироваться.