«Это не похоже на Конора». Шон О'Мэлли высказался о недавнем шаге Макгрегора

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался об экс-чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Сейчас мне 29, я защитил пояс — чего он, кстати, никогда не делал. Он стал старше, у него серия из двух поражений. Он снялся с поединка из-за травмы пальца на ноге, что совсем не похоже на Конора», — сказал О’Мэлли на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Всего на счету Конора в ММА 22 победы при шести поражениях.

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: