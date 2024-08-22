Роберт Уиттакер назвал ключ к победе в бою с чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о действующем обладателе титула промоушена в этом же дивизионе южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Я считаю, что Адесанья выглядел здоров, но Дрикус просто настоящий воин. Я понимаю, что нужно сделать, чтобы победить его. Нужно быть готовым выложиться на сто процентов, быть готовым умереть. Тогда его можно одолеть», – сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

В общей сложности дю Плесси в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 24 поединках, в которых одержал 22 победы (девять побед были добыты нокаутом) и потерпел два поражения.

Материалы по теме Роберт Уиттакер назвал главную угрозу в среднем весе. Это не чемпион дю Плесси

Дрикус дю Плесси подарил Исраэлю Адесанье куртку после боя: