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Роберт Уиттакер назвал ключ к победе в бою с чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси

Роберт Уиттакер назвал ключ к победе в бою с чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о действующем обладателе титула промоушена в этом же дивизионе южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Я считаю, что Адесанья выглядел здоров, но Дрикус просто настоящий воин. Я понимаю, что нужно сделать, чтобы победить его. Нужно быть готовым выложиться на сто процентов, быть готовым умереть. Тогда его можно одолеть», – сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

В общей сложности дю Плесси в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 24 поединках, в которых одержал 22 победы (девять побед были добыты нокаутом) и потерпел два поражения.

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