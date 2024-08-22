Боец ММА Владимир Минеев встретился с Александром Овечкиным

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев встретился с соотечественником прославленным хоккеистом Александром Овечкиным. Соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях поделился промоутер Камил Гаджиев.

«Не скажу, что вместе потренировались, ибо у каждого сейчас свои планы на спорт. Но встреча была душевной и конструктивной! Кстати, попробуйте угадать какой интересный факт объединяет Александра Овечкина и Владимира Минеева», — подписал фото Гаджиев.

Фото: Из личного архива Камила Гаджиева

В общей сложности на счету Минеева в смешанных единоборствах к настоящему моменту 16 побед (11 были добыты нокаутом), одно поражение, а также одна ничья.

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