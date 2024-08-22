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О'Мэлли прояснил готовность к возможному бою с Макгрегором

О'Мэлли прояснил готовность к возможному бою с Макгрегором
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился мнением о потенциальном поединке с бывшим обладателем двух чемпионских поясов промоушена Конором Макгрегором.

«Это тот бой, который относится к разряду больших, и я бы не возражал против него. Я не вызываю больших парней с лёгкого или полусреднего веса, потому что знаю свою роль. Я выступаю в легчайшем дивизионе, но я действительно думаю, что смогу победить Конора в его нынешних кондициях. Я просто говорю открыто. Я просто говорю правду. Я верю, что могу победить Конора Макгрегора. Когда твои кумиры превращаются в соперников, это невероятно круто. Но прямо сейчас я не большой поклонник Конора», — сказал О’Мэлли на канале ESPN MMA в YouTube.

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