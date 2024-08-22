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«Он напуган». Джейк Пол назвал потенциальный бой, против которого выступает Дана Уайт

«Он напуган». Джейк Пол назвал потенциальный бой, против которого выступает Дана Уайт
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Популярный видеоблогер Джейк Пол, занимающийся боксом и смешанными единоборствами, высказал мнение, что президент UFC Дана Уайт не будет стремиться организовать поединок между чемпионом своего промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, который сейчас выступает в PFL.

«Думаю, Дана боится, что этот бой случится. Мне кажется, он не хочет потерять своего коня в лице Джона Джонса. Мне нравится Джона Джонс, но Дана считает, что это слишком большой риск. Фрэнсис — один из самых крутых бойцов на планете, если не самый крутой. Полагаю, Дана напуган. Не думаю, что он хочет этого боя, а вот фанаты ММА его хотят. Разве не все только его и ждут?» — сказал Пол на пресс-конференции.

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