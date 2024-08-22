«Оба заставляли дрожать весь мир». Хабиб встретился с Кейном Веласкесом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-обладателем титула в тяжёлом весе Кейном Веласкесом. Соответствующей фотографией поделился боец Артур Зайнуков.

«Два человека, которые заставляли дрожать весь мир в своё время. И оба бомбовые», — написал Зайнуков на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личнгого архива Артура Зайнукова

Ранее сообщалось, что Веласкес признал себя виновным в покушении на убийство, и теперь ему грозит тюремное заключение. Кейн обвиняется в нападении на Гарри Гуларте, который, в свою очередь, обвинялся в растлении малолетнего сына Кейна. Боец преследовал автомобиль Гуларте и стрелял в него. Гуларте не пострадал, но Веласкес ранил его пассажира.Позже боец был арестован и провёл восемь месяцев в заключении. В конце 2022 года экс-чемпион вышел под залог.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом: