Том Аспиналл: возможно, Стипе Миочич получил травму

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающтй в тяжёлой весовой категории UFC, заявил, что американский боец ММА Стипе Миочич, возможно, получил травму.

«До меня доходят слухи, что Стипе, возможно, травмирован. Я это услышал из близкого окружения. Кажется, вчера у него был день рождения. Ему исполнилось 42 года. Парень подвержен травмам. Что касается меня, то я готов. Я ещё даже не в расцвете сил. Я жажду поединка. Я не уверен, что эти двое готовы, а я готов. Я буду драться с любым из них за бесспорный титул. В любое время. Я готов», — сказал Аспиналл на своём канале в YouTube.

Напомним, Миочич должен был провести поединок с Джоном Джонсом на турнире UFC 295. Однако в конце октября прошлого года Джонс получил травму во время спарринга на тренировке, и бой отменили. В общей сложности на счету Стипе 20 побед при четырёх поражениях.



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