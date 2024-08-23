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Никита Цзю — о спарринге со своим братом Тимом: у меня нет желания умереть

Никита Цзю — о спарринге со своим братом Тимом: у меня нет желания умереть
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26-летний профессиональный российско-австралийский боксёр Никита Цзю ответил на вопрос, был ли у него спарринг со своим старшим братом, выступающим в первой средней и в средней весовых категориях, Тимофеем Цзю.

«Вообще, мне действительно нравится, когда Тим рядом. Потому что всякий раз, когда камеры включены, они сосредоточены на нём, и я могу немного расслабиться. Тим берёт на себя тяжёлую работу. Мы с ним не спаррингуемся. Во-первых, он не занимается с левшой. Во-вторых, у меня нет желания умереть», — приводит слова Никиты издание Boxing Scene.

Никита Цзю (9-0, 7 KO) проведёт свой следующий поединок 28 августа в Сиднее (Австралия). Соперником Цзю станет 28-летний австралиец Коэн Мазудье (12-3-1, 5 KO).

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