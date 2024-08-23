Феррейра предсказал большие проблемы для Нганну

34-летний бразильский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, выступающий в тяжёлом весе PFL и являющийся их чемпионом, Ренан Феррейра предсказал большие проблемы для звёздного спортсмена Фрэнсиса Нганну в преддверии их поединка 19 октября.

«В последнее время Фрэнсис проводил боксёрские поединки, это другой стиль, поэтому я думаю, что он будет чувствовать себя немного по-другому с возвращением в клетку, но он воин, он боец, но впереди у него большие проблемы. Нганну знает, что ему придётся столкнуться с огромными трудностями в поединке со мной, потому что я могу нокаутировать его или взять в болевой в любой момент.

Как я уже сказал, Нганну отличный спортсмен, но бокс есть бокс. Это принесёт с собой новые проблемы, и, как я сказал и повторю ещё раз, перед ним стоит большая проблема. Он знает, что у меня есть сила победить», — заявил Феррейра на пресс-конференции.

В последний раз в октагоне Нганну выступал в январе 2022 года. Тогда он, будучи чемпионом UFC, провёл успешную защиту пояса против Сириля Гана. После этого начались долгие и трудные переговоры с промоушеном о новом контракте.