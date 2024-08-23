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Шакур Стивенсон подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна

Шакур Стивенсон подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон и промоутерская компания Matchroom Эдди Хирна объявили о начале сотрудничества.

«Я ясно дал понять, что хочу самых больших имён и самых больших боёв. В последнее время было мало желающих боксировать со мной. Вместе с Matchroom и Riyadh Season мы создаём будущее, соответствующее моему таланту мирового масштаба. Мы будем неудержимы на ринге и за его пределами, а я ещё долгие годы буду доминировать на боксёрском ринге», — приводит слова Стивенсона издание Allboxing.

12 октября Стивенсон проведёт защиту титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) против бывшего чемпиона во втором полулёгком весе (до 59 кг) британца Джо Кордины (17-1, 9 KO). Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

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