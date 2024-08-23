Канело высказался о реванше с Биволом

34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях, Сауль Альварес заявил, что ещё раз попробует силы в полутяжёлом весе, но только ради реванша с российским боксёром Дмитрием Биволом.

«Да, моё возвращение в полутяжёлый вес возможно. И единственный бой, ради которого я бы ещё раз поднялся в 79,4 кг — реванш с Биволом. Но для этого ему самому необходимо стать абсолютным чемпионом по итогам боя против Бетербиева», — заявил Канело в эфире Pound 4 Pound.

Поединок между Дмитрием и Артуром состоится 12 октября в Саудовской Аравии. Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.