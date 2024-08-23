Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец RCC из Тюмени подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship

Боец RCC из Тюмени подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship
Аудио-версия:
Комментарии

Тюменский боец Russian Cagefighting Championship (RCC) Вальмир Галиев подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship, сообщила пресс-служба RCC.

«Это большая возможность заявить о себе, продемонстрировать своё «кунг-фу» всему миру. «Первый татарин в One Championship». С гордостью принимаю этот вызов. ⁠⁠Настрой, как и всегда, боевой, тело в полной готовности, готов ко всему, что готовит соперник», — приводит слова Галиева пресс-служба RCC.

Галиев выступал в промоушене RCC четыре года и успел одержать пять побед. Боец держит рекорд организации по самой быстрой победе – в 2022 году он уже на 10-й секунде отправил соперника в нокаут, и до сих пор этот результат остаётся лучшим.

В One Championship выступает также российский боец Анатолий Малыхин, являющийся чемпионом организации ONE в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе.

Материалы по теме
«Жертва есть!» Малыхину дали на растерзание гиганта из Сенегала
«Жертва есть!» Малыхину дали на растерзание гиганта из Сенегала
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android