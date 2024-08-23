Боец RCC из Тюмени подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship

Тюменский боец Russian Cagefighting Championship (RCC) Вальмир Галиев подписал контракт с сильнейшей лигой Азии One Championship, сообщила пресс-служба RCC.

«Это большая возможность заявить о себе, продемонстрировать своё «кунг-фу» всему миру. «Первый татарин в One Championship». С гордостью принимаю этот вызов. ⁠⁠Настрой, как и всегда, боевой, тело в полной готовности, готов ко всему, что готовит соперник», — приводит слова Галиева пресс-служба RCC.

Галиев выступал в промоушене RCC четыре года и успел одержать пять побед. Боец держит рекорд организации по самой быстрой победе – в 2022 году он уже на 10-й секунде отправил соперника в нокаут, и до сих пор этот результат остаётся лучшим.

В One Championship выступает также российский боец Анатолий Малыхин, являющийся чемпионом организации ONE в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе.