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Боец кулачных боёв Автомат подписал контракт с медийным футбольным клубом

Боец кулачных боёв Автомат подписал контракт с медийным футбольным клубом
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35-летний российский профессиональный боец, выступающий в тяжёлой и супертяжёлой весовой категории на турнирах по кулачным боям, классическому боксу, боксу в перчатках для смешанных единоборств, тайскому боксу и кикбоксингу, Гаджи «Автомат» Наврузов подписал контракт с медийным футбольным клубом «СиндЕкат».

«СиндЕкат» — представитель российской медийной футбольной лиги (МФЛ). Это единственный уральский клуб, представленный в Медиалиге.

Гаджи Автомат будет играть в связке с экс-капитаном «Урала» Артёмом Фидлером, бывшим игроком сборной России и ФК «Зенит» Олегом Шатовым, в активе которого три победы на чемпионате России, два Кубка России и два Суперкубка России, а также обладателем Кубка ФНЛ Анатолием Герком, который несколько лет назад тоже выступал за «шмелей».

Гаджи уже имеет футбольный опыт – один сезон он отыграл за московскую команду «Кони» на позиции нападающего и отметился одним голом и одной передачей. Всего же он провёл на поле восемь матчей.

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