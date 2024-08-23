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Гамрот назвал своего следующего соперника

Гамрот назвал своего следующего соперника
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33-летний польский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой и лёгкой весовых категорий, Матеуш Гамрот сказал, что хочет провести реванш с ирано-американским спортсменом ассирийского происхождения Бенеилом Дариушем в декабре.

«Думаю, декабрь отличный вариант, чтобы провести реванш с Дариушем», — приводит слова Гамрота издание MMA Orbit.

Напомним, в 2022-м ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш одержал победу в поединке с польским спортсменом Матеушем Гамротом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дариушу — 30-27, 30-27, 29-28.

Свой последний поединок Гамрот провёл 18 августа на турнире UFC 305, проиграв судейским решением новозеландцу Дэну Хукеру.

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