Никита Цзю поддержал своего брата Тима в преддверии поединка за титул

26-летний профессиональный российско-австралийский боксёр Никита Цзю поддержал своего старшего брата Тимофея Цзю в преддверии поединка с чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Замечательно, что он всё ещё находится в той же форме и борется за титулы чемпиона мира, что Тим заслуживает этого элитного бойца мирового рейтинга. Думаю, это будет отличный бой, потому что Тим получит ещё один титул, станет двукратным чемпионом мира. Но у него будет очень сложный соперник», — приводит слова Никиты издание Boxing Scene.

Поединок между Муртазалиевым и Тимофеем Цзю пройдёт 20 октября.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулкая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.