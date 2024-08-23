О'Мэлли спрогнозировал быстрый нокаут в поединке против Двалишвили

29-летний американский боец смешанных боевых искусств и чемпион в легчайшем весе UFC Шон О'Мэлли спрогнозировал быстрый нокаут в поединке против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили.

«Мераб долгое время был сильнейшим парнем в UFC в легчайшем весе, но Алджамейн Стерлинг, его лучший друг, был чемпионом в то время, и они не собирались драться. Мераб был привратником. Он побеждал раз за разом хороших бойцов, хотел титульного боя, но не хотел драться с Алджо.

Стилистически это совсем другой бой. У меня хорошая ударная техника. Мераб — борец. Он сказал, что собирается побить меня, вероятно, потому, что не может со мной бороться. Не знаю других причин, почему он сказал бы это. Не думаю, что он собирается проверять мою борьбу. Уверен, что он не сможет этого сделать.

Я искренне верю, что собираюсь отправить его в нокаут раньше, чем он попробует пойти со мной в партер. Я отлично нахожу своими ударами подбородки людей. И собираюсь найти подбородок Мераба. У него огромная голова, огромный нос. Было бы тяжело не попасть в цель — я мог бы попытаться не ударить его и всё равно случайно, вероятно, сломал бы ему нос», — приводит слова О'Мэлли издание MMAWeekly.com.

Поединок между Шоном и Мерабом должен пройти 15 сентября на турнире UFC 306.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили выиграл единогласным решением у американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.