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Нганну — о словах Уайта: это я просил бой с Джонсом

Нганну — о словах Уайта: это я просил бой с Джонсом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну раскритиковал президента UFC Дану Уайта за мнение, что бой между Нганну и Джоном Джонсом не произошёл из-за Фрэнсиса.

«Это новая версия, поскольку Дане в любом случае нужно что-то сказать. Насколько я понимаю, Джон Джонс не хотел драться со мной, по их словам, каждый раз, когда мы садились с ними за стол для обсуждения поединка. Они говорили: «О, этого не может случиться. Джон Джонс больше не хочет драться. Он живёт в Альбукерке, живёт своей маленькой жизнью, и на его банковском счёте много денег».

Думаю, что парень, который контролирует эту федерацию, конечно, может говорить всё, что хочет. Но именно я, Фрэнсис Нганну, был тем, кто просил бой с Джоном Джонсом», — приводит слова Нганну издание MMAJunkie.

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