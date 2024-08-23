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PFL 9 2024. Прямая трансляция
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Ренато Мойкано: слова Феррейры о Нганну неправильно перевели

Ренато Мойкано: слова Феррейры о Нганну неправильно перевели
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Бразильский боец UFC Ренато Мойкано вступился за своего соотечественника, 34-летнего профессионального бойца смешанных единоборств, выступающего в тяжёлом весе PFL и являющегося чемпионом этого промоушена, Ренана Феррейру. Последний якобы заявил, что станет самым сложным испытанием в жизни бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который в этом году потерял сына. За это Феррейра был подвергнут критике ММА-сообщества и фанатов.

«Неправильный перевод. Он буквально сказал, что у него [Фрэнсиса Нганну] будут большие проблемы», — написал Мойкано на своей странице в соцсетях.

Нганну и Феррейра сразятся 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последний раз в октагоне Нганну выступал в январе 2022 года. Тогда он, будучи чемпионом UFC, провёл успешную защиту пояса против Сириля Гана.

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