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Шавкат Рахмонов: не должно быть никаких сомнений, кто следующим будет драться за титул

Шавкат Рахмонов: не должно быть никаких сомнений, кто следующим будет драться за титул
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Топовый непобеждённый казахстанский боец, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов высказал мнение, что именно он должен подраться за чемпионский пояс дивизиона с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, а не бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман.

«18-0 со 100% досрочных побед или 0-3 в последних трёх боях. Я думаю, не должно быть никаких сомнений, кто следующим будет драться за титул», — написал Рахмонов на своей странице в социальной сети.

Ранее американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал двух бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою. Ими стали Шавкат Рахмонов и Камару Усман.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

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