Инсайдер опроверг слухи о травме Стипе Миочича

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани опроверг слухи о травме американского бойца ММА Стипе Миочича.

«Меня заверили, что слухи о том, что Стипе Миочич получил травму и не сразится с Джонсом, на 100% не соответствуют действительности», — написал Хельвани на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее британский тяжеловес Том Аспиналл рассказал, что до него дошли слухи, что Миочич, возможно, получил травму и может сняться с боя с Джоном Джонсом.

Напомним, Миочич изначально должен был провести поединок с Джоном Джонсом на турнире UFC 295. В конце октября прошлого года Джонс получил травму во время спарринга на тренировке, и тогда бой отменили.

В общей сложности на счету Стипе 20 побед при четырёх поражениях.