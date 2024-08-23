Эдди Хирн назвал будущих соперников Шакура Стивенсона

Эдди Хирн, новый промоутер Шакура Стивенсона, раскрыл имена оппонентов, с которыми в ближайшем будущем сразится 27-летний американский боец.

Чемпион WBC в лёгком весе подписал контракт на два боя с промоутерской компанией Хирна Matchroom и 12 октября встретится с бойцом этой же компании Джо Кординой.

При этом WBC обязала Стивенсона провести бой с мексиканцем Хосе Сепедой. Его промоутеры из Golden Boy хотели, чтобы Стивенсон согласился на их условия, но сотрудничество Matchroom и Golden Boy с DAZN должно помочь организации этого боя.

«Первый шаг нашего плана — Кордина 12 октября, и если он победит там, Сепеда в феврале, а потом мы будем исходить из ситуации.

Это сделка на два боя, чтобы мы показали Шакуру, на что мы способны, и чтобы он мог подготовиться к бою с Джервонтой Дэвисом следующим летом, если он, конечно, продолжит побеждать.

Бой с Сепедой может состояться в США. Он может состояться и в Эр-Рияде. Его первый бой состоится в Эр-Рияде 12 октября [в андеркарте боя Артур Бетербиев-Дмитрий Бивол]. Этот бой имел бы смысл в США, но мы открыты для любых гонораров за этот бой», — приводит слова Хирна BoxingScene.