Топурия — о бое с Макгрегором: он не заслуживает того, чтобы разделить со мной октагон

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался, что не заинтересован в проведении боя с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я хотел этого раньше, но сейчас он, похоже, завершил карьеру. Как долго он не дрался? Три или четыре года? Что-то около того. Однажды я увижу его снова в игре — потому что прямо сейчас он не заслуживает того, чтобы разделить со мной октагон. Я чемпион. Он им был, но сейчас уже никто. Его даже нет в рейтинге. Но если он вернётся и попадёт в рейтинг, то почему бы и нет?» — приводит слова Топурии портал MMAJunkie.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Всего на счету Конора в ММА 22 победы при шести поражениях.