Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем на турнире UFC Vegas 96

Российский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв прошёл церемонию взвешивания перед турниром UFC Vegas 96, который состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь с 24 на 25 августа. Его вес составил 70,53 кг. Вячеслав Борщёв сразится с американцем Хамесом Льонтопом.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая в Сент-Луисе (США) на турнире UFC on ESPN 56, Вячеслав Борщёв встретился в октагоне с 24-летним американцем Чейзом Хупером. Бой завершился победой Хупера удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее Вячеслав также встречался с азербайджанским бойцом Назимом Садыховым в рамках турнира UFC 295, который прошёл 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Бой завершился ничьей согласно решению судей. Также поединок был удостоен бонуса за «Бой вечера».

В своём активе Борщёв имеет семь побед, четыре поражения, а один бой завершился ничьей.