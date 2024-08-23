Результаты взвешивания перед турниром UFC Vegas 96

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 96, в главном бою которого встретятся топовые средневесы – пятый номер рейтинга Джаред Каннонье и Кайо Борральо, занимающий 12-ю строчку. В преддверии спортивного мероприятия состоялось взвешивание спортсменов, с результатами которого «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

Джаред Каннонье (83,46 кг) — Кайо Борральо (84,37 кг)

Анджела Хилл (52,39 кг) — Табата Риччи (52,16 кг)

Райан Лодер (84,37 кг) — Роб Валентин (83,91 кг)

Каан Офли (65,77 кг) — Майрон Сантос (66,22 кг)

Нил Магни (77,11 кг) — Майкл Моралес (77,56 кг)

Джеральд Миршерт (83,91 кг) — Эдмен Шахбазян (83,69 кг)

Дэннис Бузукья (70,53 кг) — Фрэнсис Маршалл (70,76 кг)

Хосе Медина (84,37 кг) — Закари Риз (83,69 кг)

Вячеслав Борщёв (70,53 кг) — Хамес Льонтоп (70,08 кг)

Жаклин Кавальканти (61,23 кг) — Жозиан Нунес (61,69 кг)

Жигимантас Рамашка (66,22 кг) — Натан Флетчер (66 кг)

Ванг Конг (56,7 кг) — Виктория Леонардо (56,7 кг)