Дмитрий Арышев стал новым чемпионом «Нашего Дела» в среднем весе

Восходящая звезда смешанных единоборств Дмитрий Арышев победил Даурена Ермекова техническим нокаутом (ТКО) во втором раунде и стал новым чемпионом «Нашего Дела» в среднем весе.

Бой состоялся сегодня, 23 августа, в Санкт-Петербурге, в рамках турнира «Наше Дело 85». В главном событии ивента пройдёт поединок в полусреднем весе между Эдуардом Вартаняном и Александром Грозиным.

Для Дмитрия Арышева это был юбилейный, 25-й поединок в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. В активе 31-летнего бойца теперь 16 побед, из них 13 – досрочно, при восьми поражениях и одной ничьей. Серия побед Дмитрия длится с апреля 2021 года и составляет восемь удачных поединков подряд.

Даурен Ермеков отдаст 40% гонорара, так как провалил взвешивание перед турниром.