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Вартанян победил Грозина в главном бою турнира «Наше Дело 85»

Вартанян победил Грозина в главном бою турнира «Наше Дело 85»
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Известный российский боец в лёгком весе (до 70 кг), а также победитель Гран-при АСА Эдуард Вартанян единогласным решением судей победил Александра Грозина в главном бою турнира «Наше Дело 85». Бой состоялся сегодня, 23 августа, в Санкт-Петербурге.

Эдуарду Вартаняну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2015 года выступает в ACA. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в июне 2023 года, Вартанян победил техническим нокаутом казахстанца Артёма Резникова. На данный момент на счету Вартаняна 26 побед и четыре поражения.

Александру Грозину 27 лет. Дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в ACA и RCC. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 24 победы, пять поражений и одна ничья.

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