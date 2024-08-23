Дэн Хукер — о Коноре Макгрегоре: от поединка со мной он выиграет больше

Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер высказал мнение, что экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору разумнее провести бой с ним, а не с американским бойцом Майклом Чендлером.

«Я думаю, что это разумный вариант. Ты собираешься драться с парнем из первой пятёрки, имеющим серию из трёх побед подряд? Или ты выберешь того, кто не входит в первую пятёрку и потерпел поражение? Я остаюсь активным. Дрался с лучшими парнями в мире. Просто так оно и есть. От поединка со мной он выиграет больше, чем от встречи с Чендлером.

Мой следующий бой будет претендентским. Так что, если он действительно хочет вернуться в строй и вернуть себе титул, то это имеет большой смысл», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Всего на счету Конора в ММА 22 победы при шести поражениях.