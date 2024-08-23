Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 9 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэн Хукер — о Коноре Макгрегоре: от поединка со мной он выиграет больше

Дэн Хукер — о Коноре Макгрегоре: от поединка со мной он выиграет больше
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер высказал мнение, что экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору разумнее провести бой с ним, а не с американским бойцом Майклом Чендлером.

«Я думаю, что это разумный вариант. Ты собираешься драться с парнем из первой пятёрки, имеющим серию из трёх побед подряд? Или ты выберешь того, кто не входит в первую пятёрку и потерпел поражение? Я остаюсь активным. Дрался с лучшими парнями в мире. Просто так оно и есть. От поединка со мной он выиграет больше, чем от встречи с Чендлером.

Мой следующий бой будет претендентским. Так что, если он действительно хочет вернуться в строй и вернуть себе титул, то это имеет большой смысл», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Всего на счету Конора в ММА 22 победы при шести поражениях.

Материалы по теме
О'Мэлли прояснил готовность к возможному бою с Макгрегором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android