Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер оказался на 10 кг легче Джона Готти III перед завтрашним реваншем, который состоится на арене «CDMX» в Мехико.

Джон Готти III показал на весах 82,1 кг, как и перед их первым выставочном боем в 2023 году. Тогда Мейвезер отказался взвешиваться. На этот раз 47-летний Флойд встал на весы, хотя и полностью одетый, и показал вес 72,75 кг.

Официально первый бой завершился победой Мейвезера в шестом раунде. После досрочной остановки внук известного мафиози Джона Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. В ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.

Флойд Мейвезер – непобеждённый американский боксёр-профессионал. Он является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

30-летний Готти стал профессиональным бойцом ММА, проведя несколько лет в любителях. После перехода в профессионалы в 2017 году его рекорд составил 5-1.