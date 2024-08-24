Гилберт Бёрнс: я бы ни за что не стал ждать боя два года, даже с Конором Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс считает, что Майкл Чендлер слишком долго ждёт боя с Конором Макгрегором.

«Я бы ни за что не стал ждать так долго ни одного соперника. Особенно в моём возрасте. Чендлеру тоже только что исполнилось 38. Я бы не стал ждать два года. Это безумие. Даже если это Конор Макгрегор, мне всё равно.

Поскольку он уже так долго ждёт, я бы на его месте подождал до декабря. Если парень появится — хорошо, мы здесь, готовы. Если нет — думаю, я бы уже давно ушёл», — приводит слова ветерана MMA портал MMAFighting.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.