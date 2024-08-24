Пэдди Пимблетт — о потенциальном бое с Дэном Хукером: возможно, станет хорошим вариантом

Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт высказался о новозеландце Дэне Хукере. В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) прошёл турнир UFC 305. В рамках главного карда поляк Матеуш Гамрот встретился с Дэном Хукером. Поединок продлился три раунда и завершился победой Хукера раздельным решением судей.

«Это пока был лучший бой вечера из тех, что я смотрел. Я считаю, что Дэн Хукер снова в пятёрке лучших. Может быть, поединок с ним станет для меня хорошим вариантом в будущем», — приводит слова Пимблетта MMAJunkie.

Хукер не выступал с июля 2023 года, когда на UFC 290 одолел раздельным судейским решением американца Джалина Тёрнера. В активе Хукера 24 победы и 12 поражений в ММА. В двух предыдущих боях Хукер одержал победу. Теперь у него серия из трёх побед.