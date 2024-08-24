Мухамед Берхамов одолел Рэйя Купера в дебютном бою в PFL

В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) проходит очередной турнир PFL 9 Playoffs. В рамках одного из поединков россиянин Мухамед Берхамов встретился с представителем США Рэйей Купером.

Рэй Купер и Мухамед Берхамов выдали яркий поединок. Оба были близки к тому, чтобы закончить всё в свою пользу уже в первом раунде. Но бой продлился всю дистанцию. Россиянин начал тяжело. Но потом полностью завладел инициативой. А в третьей пятиминутке получилось полностью доминировать над соперником. Как итог — боец из России победил раздельным решением судей — (29-28, 28-29, 29-28).

В активе Берхамова теперь 16 побед и два поражения. Один бой с его участием остался без результата.

У Купера — 24 победы и 10 поражений. Один бой он завершил вничью. Это поражение стало для него третьим кряду.