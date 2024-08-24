Шамиль Мусаев победил Мурада Рамазанова на турнире PFL

В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) проходит очередной турнир PFL 9 Playoffs. Российские бойцы сошлись в полуфинале Гран-при в полусреднем весе, где Шамиль Мусаев встретился с Мурадом Рамазановым. Особенной борьбы в этой паре не получилось. Мусаев забрал уверенную победу.

Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов устроили яркий бой. Сам поединок получился довольно тягучим. При этом Шамиль полностью доминировал, не позволив сопернику ничего себе противопоставить. Бой продлился все три раунда и добрался до судейского решения. Но никакой интриги в нём уже не было. Победу с огромным преимуществом забрал Мусаев (29-28, 30-27, 30-27).

После сегодняшнего боя в активе Мусаева теперь 18 побед в ММА и ни одного поражения. В прошлом поединке он также одолел Рамазанова техническим нокаутом.

Рамазанов потерпел первое поражение в карьере. В его активе 13 побед и один бой без результата.