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Шамиль Мусаев победил Мурада Рамазанова на турнире PFL

Шамиль Мусаев победил Мурада Рамазанова на турнире PFL
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В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) проходит очередной турнир PFL 9 Playoffs. Российские бойцы сошлись в полуфинале Гран-при в полусреднем весе, где Шамиль Мусаев встретился с Мурадом Рамазановым. Особенной борьбы в этой паре не получилось. Мусаев забрал уверенную победу.

PFL 2024. PFL 9 Playoffs, Вашингтон, США
Шамиль Мусаев (W) — Мурад Рамазанов
24 августа 2024, суббота. 05:00 МСК
Шамиль Мусаев
Окончено
UD
Мурад Рамазанов

Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов устроили яркий бой. Сам поединок получился довольно тягучим. При этом Шамиль полностью доминировал, не позволив сопернику ничего себе противопоставить. Бой продлился все три раунда и добрался до судейского решения. Но никакой интриги в нём уже не было. Победу с огромным преимуществом забрал Мусаев (29-28, 30-27, 30-27).

После сегодняшнего боя в активе Мусаева теперь 18 побед в ММА и ни одного поражения. В прошлом поединке он также одолел Рамазанова техническим нокаутом.

Рамазанов потерпел первое поражение в карьере. В его активе 13 побед и один бой без результата.

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