Тимур Хизриев одолел Габриэля Брагу раздельным решением судей

В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) проходит очередной турнир PFL 9 Playoffs. В рамках одного из поединков в полуфинале Гран-при полулегковесов россиянин Тимур Хизриев встретился с представителем Бразилии Габриэлем Брагой.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых Хизриев выиграл у Браги раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27) и вышел в финал Гран-при в полулёгком весе, где встретится с победителем пары Брендон Лафнейн — Кай Камака. Новый рекорд Хизриева — 17-0, а для Браги это второе поражение в карьере, и его рекорд теперь 14-2.

Ранее Мухамед Берхамов одолел Рэя Купера раздельным решением судей в дебютном бою в PFL. Также Шамиль Мусаев победил Мурада Рамазанова единогласны решением.