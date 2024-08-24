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Тимур Хизриев одолел Габриэля Брагу раздельным решением судей

Тимур Хизриев одолел Габриэля Брагу раздельным решением судей
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В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) проходит очередной турнир PFL 9 Playoffs. В рамках одного из поединков в полуфинале Гран-при полулегковесов россиянин Тимур Хизриев встретился с представителем Бразилии Габриэлем Брагой.

PFL 2024. PFL 9 Playoffs, Вашингтон, США
Габриэль Брага — Тимур Хизриев (W)
24 августа 2024, суббота. 05:35 МСК
Габриэль Брага
Окончено
SD
Тимур Хизриев

Бой продлился все три раунда, по итогам которых Хизриев выиграл у Браги раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27) и вышел в финал Гран-при в полулёгком весе, где встретится с победителем пары Брендон Лафнейн — Кай Камака. Новый рекорд Хизриева — 17-0, а для Браги это второе поражение в карьере, и его рекорд теперь 14-2.

Ранее Мухамед Берхамов одолел Рэя Купера раздельным решением судей в дебютном бою в PFL. Также Шамиль Мусаев победил Мурада Рамазанова единогласны решением.

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