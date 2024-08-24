Василий Войцеховский победил Эрика Катомпу единогласным решением судей

23 августа в Москве состоялся бой в полутяжёлом весе между российским боксёром Василием Войцеховским и Эриком Катомпой из Демократической Республики Конго.

Поединок проходил в формате 10 раундов, прошёл всю дистанцию и завершился победой Василия Войцеховского единогласным решением судей. В третьем раунде конголезский боксёр побывал в нокдауне.

Этот бой стал первым после снятия санкций с россиян со стороны Международной боксёрской федерации (IBF). Всего на счету Войцеховского в профессиональной карьере 14 побед, семь из которых — нокаутом, при этом российский спортсмен не потерпел ни одного поражения. В рейтинге полутяжёлого веса по версии IBF Василий Войцеховский входит в число 15 лучших бойцов.