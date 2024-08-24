Магомед Умалатов выиграл бой с Нейманом Грейси единогласным решением судей

В ночь с 23 на 24 августа мск в столице США Вашингтоне проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 9 Playoffs. В одном из поединков в полуфинале Гран-при в полусреднем весе российский боец Магомед Умалатов встретился с представителем Бразилии Нейманом Грейси.

Бой продлился три полных раунда и завершился победой Умалатова единогласным решением судей. Счёт поединка на судейских карточках — 30-27, 29-28, 29-28.

Благодаря этой победе Магомед Умалатов вышел в финал Гран-при в полусреднем весе, где его соперником станет Шамиль Мусаев. На счету Умалатова в профессиональной карьере 17 побед, 11 из которых нокаутом, четыре судейским решением и две удушающим приёмом. При этом российский боец не потерпел ни одного поражения.