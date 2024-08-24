Войцеховский прокомментировал победу в первом бою после снятия санкций со стороны IBF

Российский боксёр Василий Войцеховский прокомментировал свою победу над Эриком Катомпой из Демократической Республики Конго.

«Это уверенная победа, но не такой простой бой.Дальше у нас будут соперники только по восходящей. Впереди мои промоутеры запланировали поединки за региональные титулы по версии IBF, моя задача одна — только побеждать. Мы будем идти по линии данной организации», — сказал Войцеховский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой в полутяжёлом весе между российским боксёром Василием Войцеховским и конголезцем Эриком Катомпой прошёл в Москве 23 августа и завершился победой Войцеховского единогласным решением судей. Этот поединок стал первым после снятия санкций с россиян со стороны Международной боксёрской федерации (IBF).