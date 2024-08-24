Байсангуров и Узлян прошли взвешивание перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Венесуэле

Российские боксёры Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян прошли процедуру взвешивания перед своими боями на очередном турнире «Ночь чемпионов IBA», который состоится 24 августа в Ла-Гуайре (Венесуэла).

В рамках главного карда шоу в Венесуэле Хусейн Байсангуров (23-1, КО 20) в 10-раундовом поединке за пояс WBA Continental America в полусреднем весе встретится с Николасом Джарой (11-5, КО 5) из Аргентины. Вес Байсангурова составил 66,5 кг, а Джары – 66,4 кг.

Байсангуров владел поясами IBF International и WBO Youth. Свой последний поединок 29-летний россиянин провёл в марте в Сочи, когда в первом раунде нокаутировал нигерийца Тайво Олову. До этого в сентябре 2023 года Байсангуров принял участие в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Белеке, раздельным решением судей одолев Фатиха Келеша. 34-летний Джара практически все свои поединки провёл в Аргентине и по разу отбоксировал в Мексике и Германии. Последний поединок Джары состоялся в мае, когда аргентинец нокаутировал оппонента в седьмом раунде.

Тигран Узлян (10-1, КО 6) в шестираундовом противостоянии в весе до 63,5 кг кг встретится с венесуэльцем Эндером Луцесом (21-1, КО 17) из Венесуэлы. Чемпион Евразийского боксёрского парламента (EBP) Узлян впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами России. Луцес известен российскому зрителю по поединку в октябре 2023 года в Перми против олимпийского чемпиона — 2020 Альберта Батыргазиева. Тогда Луцес был нокаутирован в пятом раунде и потерпел своё единственное поражение в карьере. Вес обоих боксёров составил 63 кг.

В главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» 24 августа венесуэлец Альберт Рамирес (18-0, КО 15) проведёт бой за пояс WBA International в полутяжёлом весе с уроженцем села Семёновка Омской области немцем Адамом Дайнесом (23-2-1, КО 14). В марте 2021 года Дайнес в Москве боксировал с россиянином Артуром Бетербиевым, для которого тот поединок остаётся единственным в профессиональной карьере, проведённым на территории Российской Федерации. Напомним, чемпионом WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол. Вес Рамиреса – 79,06 кг, Дайнеса – 79,02 кг.

Турнир в Венесуэле будет организован Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions.