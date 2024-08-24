Кормье — о поединке Перейры и Раунтри: не уверен, что Анкалаев способен сделать это сейчас

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался в защиту титульного поединка между 37-летним бразильцем и чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и 34-летним американцем, занимающим восьмую строчку рейтинга федерации, Халилом Раунтри.

«Анкалаев казался очевидным выбором в претенденты за титул, но на самом деле это было бы очень поспешное решение, потому что я бы не стал ставить его рядом с Алексом прямо сейчас. Честно говоря, Алекс Перейра на самом деле продаёт PPV и зарабатывает деньги для вас как компании. Я не знаю, сможет ли Анкалаев сделать это прямо сейчас.

Если вы победите Конора Макгрегора, вы станете желанным бойцом для платного просмотра. Если ты побеждаешь определённых парней, то как бы забираешь их славу и становишься более привлекательным для маркетинга. Не знаю, если победить Перейру, то станешь ли этим заманчивым маркетинговым оружием. Потому что Алекс сейчас сам ещё в статусе человека, способного забирать славу других. От этого я не уверен, что, просто победив Перейру, можно стать достаточно большой звездой, чтобы возвысить следующего парня до такой степени, что они продадут целую кучу билетов, газет и мерча», — приводит слова Кормье издание MMA News.