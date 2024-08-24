Богачук: не считаю Тима Цзю главным в дивизионе. Ему тяжело в США

39-летний боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней и средней весовых категориях, Сергей Богачук оценил уровень выступлений бывшего чемпиона мира по боксу в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тимофея Цзю в преддверии его боя с чемпионом мира IBF в среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Если честно, я не видел Муртазалиева. Слышал о нём, но не видел. Не знаю, какой он. Поэтому не скажу. А вот Цзю — он неплохой. Просто ему здесь тяжело, а дома проще. Ещё один момент, который я слышал… Даже не знаю, правда или нет… Говорят, что он сменил тренера и теперь тренируется у отца — у Кости Цзю.

Говорят, что они что-то сейчас меняют, что-то новое отрабатывают. На все такие моменты нужно время, чтобы перестроиться. И я без понятия, как это всё на него повлияет. Увидим… Если честно, то Цзю я главным в этом весе не считаю. Для меня сейчас главные здесь Кроуфорд, Мадримов хорошо себя показал и Фундора. Вот он для меня сейчас здесь самый главный», — приводит слова Богачука издание vRINGe.com.

Поединок между Муртазалиевым и Тимофеем Цзю пройдёт 20 октября.