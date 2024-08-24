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На бой Джошуа — Дюбуа проданы все 90 тыс. билетов

На бой Джошуа — Дюбуа проданы все 90 тыс. билетов
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21 сентября на стадионе «Уэмбли» нового чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF выявят два известных британских боксёра – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. На боксёрский турнир проданы все 90 тыс. билетов.

Британцы Джошуа и Дюбуа будут оспаривать пояс, который освободил Александр Усик. Он обладает остальными чемпионскими титулами в этой весовой категории. У Джошуа профессиональный рекорд 28-3, у Дюбуа – 21-2. Победитель, по мнению аналитиков, получит возможность провести поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Всего же на турнире пройдут четыре титульных поединка разного статуса. В соглавном событии будут выяснять отношения Тайлер Денни и Хамза Шираз. Они сразятся за пояс EBU European в среднем весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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