Промоутер Муртазалиева: Тим Цзю талантлив, но принимает ненужные удары

Американский промоутер Кэти Дува из Main Events, занимающаяся продвижением действующего обладателя титула IBF россиянина Бахрама Муртазалиева, прокомментировала предстоящую защиту титула Бахрама в поединке с Тимофеем Цзю.

«Я думаю, что для Бахрама это очень выигрышная ситуация. Это тяжёлая битва. Я ни в коем случае не думаю, что это будет лёгкий бой. Но в нём можно и нужно победить. Бахрам настолько мотивирован, как и против [Джека] Кулкая. У него был план. Он знал, что собирается сделать, и сделал это. Я думаю, что он подойдёт к бою с Тимом [Цзю] таким же образом.

Я несколько раз смотрела бой Цзю. Бахрам был как минимум в одном из его андеркардов [в марте 2022 года, когда Цзю победил Террелла Гуше]. Я ничего у него не отнимаю. Тим Цзю очень, очень талантлив. Но я думаю, что он принимает ненужные удары. Тим имеет тенденцию идти вперёд. Именно это и делал Кулкай. Так что у Бахрама есть план, как победить Цзю», — приводит слова Дувы издание BoxingScene.

Поединок между Муртазалиевым и Тимофеем Цзю пройдёт 20 октября.