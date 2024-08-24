«После боя твой рот закроется навсегда». Евлоев отреагировал на обвинения Стерлинга

30-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Мовсар Евлоев отреагировал на публичные обвинения в употреблении допинга от американского спортсмена Алджамейна Стерлинга.

«Ты можешь говорить сейчас сколько угодно, но после боя твой рот закроется навсегда. Обвинения без доказательств — твой защитный механизм, когда ты проигрываешь. #Оскар #Актёр», — написал Евлоев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее издание MMAJunkie сообщало, что бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.